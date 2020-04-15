Воронеж, , 11:17 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.

В частности, заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у женщины 38 лет, приехавшей из Москвы, женщины 29 лет, мужчины 61 года, женщины 53 лет, мужчины 53 лет и женщины 68 лет — все они заразились от контакта. Также посмертно подтверждён диагноз у 48-летней женщины, скончавшейся ранее.

В общей сложности число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 75. Скончались четыре человека — у двоих заражение подтверждено лабораторно, ещё у двоих — предварительно.