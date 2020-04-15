Киев, , 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник подчеркнул, что ключевое условие — стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

«Относительно механизма и этапов выхода из карантина — мы постоянно анализируем опыт разных стран, как они выходили», — заявил министр, пообещав, что для Украины этот процесс будет «максимально комфортным».

«Но только после того, как мы увидим возможность для этого», — резюмировал Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 15 апреля на Украине официально зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. Рекордный прирост заболеваемости зафиксирован за последние сутки — 392 человека.