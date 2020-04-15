Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки, 14 апреля, в Санкт-Петербурге выздоровели еще семь человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили 15 апреля в городском оперативном штабе по борьбе с этим бедствием.

Всего с начала пандемии выздоровели 169 человек, из них семь — за последние сутки.

Напомним, за сутки зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 929 случаев заражения. Скончались пять человек, в том числе один — за последние сутки.

За 14 апреля в Петербурге обследованы на коронавирус 3844 человека. На карантине находится 4538 человек.

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