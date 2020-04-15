Киев, 15 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на Украине достигло 3764. Суточный прирост таких случаев составил 392, информирует 15 апреля украинский минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
По состоянию на 15 апреля в стране зарегистрировано 108 смертельных случаев среди пациентов с выявленным коронавирусом. Выздоровели 143 человека.
Госпитализированы 1368 человек, включая 59 детей, ещё 2145 пациентов лечатся амбулаторно.
Больше всего заражений выявлено в Киеве — 612 случаев. В Черновицкой области — 589 случаев, далее идут Ивано-Франковская (356 случаев), Тернопольская (287), Винницкая (241) и Киевская (230) области.
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