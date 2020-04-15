Посёлок Новосергиевка, Оренбургская область, , 11:14 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области выявлено загрязнение почти 500 квадратных метров сельскохозяйственной земли нефтепродуктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, по левую сторону от трассы Новосергиевка — Илек на территории Новосергиевского поссовета на земле разлита маслянистая жидкость со специфическим запахом.

Взяты образцы почвы, которые переданы на исследование в лабораторию. «Материалы предварительной проверки направлены в ОМВД России по Новосергиевскому району для установления виновных лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности», — отметили в Россельхознадоре.