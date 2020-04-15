Москва, , 11:14 — REGNUM Спецрейсом из Нью-Йорка вылетели 278 граждан России. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Из Нью-Йорка вылетел борт на Питер и Москву. Рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк — Пулково — Шереметьево отправлен», — написала Захарова.

По её словам, на борту находятся 278 пассажиров, из которых 244 взрослых, 19 детей и 15 младенцев.

В Пулково направляются 59 пассажиров, из них три ребёнка и три младенца. В Шереметьево полетят 219 пассажиров, из которых 16 детей и 12 младенцев.