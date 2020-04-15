Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве устранены очереди на входах в метро. Об этом 15 апреля написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Люди выстроились у входов на станции из-за проверки цифровых пропусков.

«Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — рассказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Из-за проверок необходимых для перемещения на транспорте цифровых документов перед входами на станции образовались очереди.