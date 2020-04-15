Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM По состоянию на 15 апреля, в Нижегородской области подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в регионе заражений выросло до 339 случаев, сообщает оперативный штаб России.

В области на наличие коронавирусной инфекции протестировано 26 839 человек, отметил глава регионального штаба Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что большой объём проводимых тестирований влияет на показатель выявленных случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе после полного выздоровления выписали 21 человека. Четверо граждан, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались от хронических заболеваний.