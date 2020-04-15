Грозный, , 11:12 — REGNUM В Чечне за последние сутки выросло число заразившихся коронавирусом на 41. По состоянию на 15 апреля всего в республике выявлено 105 граждан с положительными анализами на COVID-19.

Еще вчера, 14 апреля, в своем ставшем уже традиционным ежедневном видео-сообщении по итогам суток министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов говорил о том. Что число выявленных случаев коронавируса в республике составляет 64. Их них 15 человек выздоровело, еще пять скончались.

По данным на 14 апреля, лечение проходили 49 человек, тесты которых показали положительные результаты. Еще 1194 человека находились в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. За сутки в Чечне ситуация резко изменилась в сторону увеличения числа подтвержденных тестов на заражение инфекцией. Очевидно, подтвердились результаты тестов тех, кто находился на самоизоляции.

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