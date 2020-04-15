Ялта, Крым, , 11:14 — REGNUM Близких родственников жительницы Ялты, чье заражение коронавирусом подтверждено лабораторно, пытаются поместить в обсерватор с помощью суда, поскольку они отказались от добровольной госпитализации. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Помимо четырёх человек, которые были заявлены заболевшими, по месту проживания находится ещё двое детей. Им вручены постановления о госпитализации в обсерватор, но они отказались. Сейчас подготовлены материалы в Ялтинский городской суд о принудительном помещении их в обсерватор. Таким образом — шесть человек подлежат обсервации в Ялте», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля у двух жителей Крыма выявили коронавирусную инфекцию. Один в Раздольненском районе. Другой — в Ялте, где жительницу города госпитализировали в инфекционный стационар. Общее количество заражённых SARS-CoV-2 в Крыму составляет 34 человека. 13 человек выздоровели.

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