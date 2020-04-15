Вашингтон, , 11:11 — REGNUM HD-версия игры Chex Quest выйдет в Steam летом 2020 года. Об этом 15 апреля сообщает портал PCGamer.

Издание отмечает, что игра будет распространяться в Steam бесплатно. Геймерам будут доступны как одиночный, так и многопользовательский режимы.

Напомним, Chex Quest — это экшен-игра, созданная как часть рекламной кампании хлопьев Chex. В ней геймеры сражаются с пришельцами, отправляя их в родную Галактику при помощи специального устройства.

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