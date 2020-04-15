Рига, , 11:11 — REGNUM Часть экзаменов для учащихся 9 и 12 классов в Латвии в этом году может пройти удалённо, но полностью перейти на удалённые экзамены система образования не готова. Об этом 15 апреля сказала министр образования страны Илзе Щуплинска в интервью программе «Один на один» Латвийского телевидения.

«Сегодня найти решение, как полностью организовать экзаменационный процесс удалённо нельзя. Чтобы обеспечить безопасность в момент сдачи экзамена нам необходима и камера и наушники, поэтому в 9 и 12 классах проводится опрос — существует ли возможность обеспечить это», — сказала Щуплинска.

По ее словам, в текущем году централизованные экзамены должны сдавать 17 000 учеников 9-х классов, 12 000 — 12-х классов и 7000 учащихся средних профессионально-технических заведений. Если режим ЧС продлён не будет, сказала она, то экзамены будут очными с устной и письменной частью.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.