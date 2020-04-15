Уфа, , 11:15 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 149 человек. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти данные актуальны на 10:30 часов 15 апреля. Таким образом, число случаев инфицирования в регионе увеличилось за минувшие сутки на 20.

Отмечается, что в Башкирии скончались пять человек с COVID-19. А девять человек выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, на 14 апреля в Башкирии было зарегистрировано 129 случаев коронавирусной инфекции.

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