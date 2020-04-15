Омск, , 11:09 — REGNUM Компания «АШАН Ритейл Россия» запустила в Омске проект «Поддерживающая среда». Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках проекта сотрудники гипермаркета предоставляют бесплатные продуктовые наборы для медработников станций скорой помощи.

В набор входят выпечка и продукты питания для укрепления иммунитета.

Продукты питания будут отправлять на разные станции скорой помощи каждую среду. Первой стала подстанция в Октябрьском районе. Все станции города будут охвачены до конца режима самоизоляции.

Директор гипермаркета «Ашан Омск» Наталья Щербакова подчеркнула, что компания ценит труд медицинских работников и благодарит их за ежедневную работу в этот непростой период.

«Также на этой неделе к нам присоединилась ИКЕА. Мы объединили усилия, отвезли завтрак на станцию скорой помощи и наборы, которые медики могут взять с собой в дорогу», — подытожили в пресс-службе «Ашана».