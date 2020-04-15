Москва, , 11:08 — REGNUM Очереди на вход, образовавшиеся утром 15 апреля после введения пропускного режима в Москве, это «очень критично». Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, люди оказались вынуждены нарушить социальное дистанцирование «из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД».

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал ближе к 11:00 мэр Москвы.

Отметим, что очереди выстроились у многих крупных станций, люди оказались в тесных помещениях, многие были без дефицитных средств защиты — масок, респираторов.

При этом всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 14 776 заразившихся коронавирусом.