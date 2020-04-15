Лондон, , 11:06 — REGNUM Новая часть игровой хоррор-антологии The Dark Pictures под названием Little Hope выйдет летом 2020 года. Об этом сообщалось 14 апреля в ролике на YouTube-канале компании Bandai Namco.

В Little Hope геймеры познакомятся с четырьмя студентами и их профессором, которые случайно оказываются в небольшом сельском городке. Героям предстоит узнать таинственную историю этого места и попытаться выбраться из него живыми.

Напомним, The Dark Pictures — это антология хоррор-игр в жанре «интерактивное кино». Первая часть франшизы под названием Man of Medan вышла в 2019 году.

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