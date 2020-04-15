Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За сутки установлено 18 случаев. Такие данные приводит 15 апреля оперативный штаб России.

За последние сутки в 65 регионах подтверждено 3388 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе в Поволжье — 197. Из них в Ульяновской области официально установлено ещё 18 случаев инфицирования коронавирусом — всего число заражённых в регионе достигло 104.

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Напомним, что из регионов Приволжского федерального округа за сутки наибольшее число вновь установленных случаев инфицирования подтверждено в Нижегородской области (+47). Всего в Поволжье выявлено более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля минздрав Ульяновской области проинформировал о смерти 68-летней пациентки с коронавирусом, которая вернулась из Москвы 1 апреля, но к врачам обратилась 8 апреля. Последние сутки женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции, спасти её не удалось. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выразил соболезнование родным и близким женщины.