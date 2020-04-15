Майкоп, 15 апреля 2020, 11:07 — REGNUM Двенадцать человек, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, вылечились в Адыгее по состоянию на 10:30 15 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в республике зафиксировано три факта выздоровления.
Количество случаев заражения коронавирусом в Адыгее составляет 27, за последние сутки эта цифра не выросла. Накануне министр здравоохранения республики Рустем Меретуков сообщил журналистам о первом в регионе случае смерти пациента с коронавирусом нового типа. Скончался врач, который в последние дни находился в тяжелом состоянии.
Он также сообщил. что еще один пациент в Адыгее с подтвержденным коронавирусом находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Читайте также: В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом