Майкоп, , 11:07 — REGNUM Двенадцать человек, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, вылечились в Адыгее по состоянию на 10:30 15 апреля, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. За последние сутки в республике зафиксировано три факта выздоровления.

Количество случаев заражения коронавирусом в Адыгее составляет 27, за последние сутки эта цифра не выросла. Накануне министр здравоохранения республики Рустем Меретуков сообщил журналистам о первом в регионе случае смерти пациента с коронавирусом нового типа. Скончался врач, который в последние дни находился в тяжелом состоянии.

Он также сообщил. что еще один пациент в Адыгее с подтвержденным коронавирусом находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом