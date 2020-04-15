Кемерово, , 11:04 — REGNUM Волонтёры объединения «БиблиоСвет» Кемеровской областной научной библиотеки им. Федорова развозят лекарства жителям региона пожилого возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры и национальной политики Кузбасса.

«Чтобы ограничить посещение поликлиник и аптек представителями старшего поколения, наши врачи разработали специальную схему действий. Получателям льготных лекарств были выписаны рецепты. Медицинские работники забрали медикаменты из аптек, разложили их и подписали адреса. Библиотечные волонтеры, прошедшие инструктаж, помогают доставить лекарства» — уточнили в библиотеке.

В апреле библиотечные волонтёры уже трижды выезжали к пациентам.