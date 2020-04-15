Тюмень, , 11:03 — REGNUM В Тюменской области к 12:30 по местному времени (10:30 мск) 15 апреля выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

С учётом ранее выявленных, в тюменской области насчитывается к 15 апреля 85 заражённых SARS-CoV2. Из них, по данным регионального выздоровели 10 человек, один скончался.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 24 490 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 986 человек, 198 человек умерли.

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