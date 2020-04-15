Горно-Алтайск, 15 апреля 2020, 11:02 — REGNUM В Чукотском и Ненецком автономном округах за минувшие сутки выявили по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, Республика Алтай осталась единственным регионом в России, официально свободным от вируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, на наличие инфекции здесь проверили почти 1,8 тыс. человек. У всех результат отрицательный. На контроле остаются 172 человека, ранее вернувшиеся из-за пределов региона, все здоровы и соблюдают домашний карантин.
Тем временем местные жители в соцсетях и мессенджерах сочиняют стихи про неприступный Алтай, не поддающийся пока «врагам».
Напомним, местные жители требуют от властей закрыть въезд в регион. Однако глава республики Олег Хорохордин отметил, что у него нет полномочий для этого, это могут сделать глава государства и премьер-министр РФ. Тем временем местным турбазам и гостиницам запретили размещать у себя гостей до 1 июня.
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