Владивосток, , 11:06 — REGNUM Посещение островов Русский, Попова и Рейнеке ограничат с 17 апреля во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: В Приморье подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом

Беспрепятственное посещение островных территорий города — Рейнеке, Попова и Русского — останется за лицами, либо там проживающими, либо работающими, либо направляющихся на приём к врачу в медцентр ДВФУ. Эти меры приняты в целях соблюдения режима самоизоляции.

«Решение принято на основании постановления губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Для выявления лиц, нарушающих режим самоизоляции, будут осуществляться рейдовые мероприятия», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.