Москва, , 10:54 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 15 апреля в московском оперштабе.

Новые случаи произошли в 65 регионах РФ. Впервые в двух регионах РФ — Чукотском и Ненецком автономных округах — подтверждены случаи заражения. Также за сутки умерли 28 человек с коронавирусом.

Лидером по числу заражений остаётся Москва — 1774. Далее идут Подмосковье — 272, Мурманская область — 137, Петербург — 130 и Ленинградская область — 108. 97 случаев подтверждено в Коми, 56 — в Ингушетии, 51 — в Смоленской области. В Нижегородской области заразились 47 человек, Владимирской и Тульской — по 45, Тверской — 42, Чечне — 41. В Курской области заразился 31 житель, в Марий Эл и Пермском крае — по 27, в Ивановской и Калужской областях — по 25. Заразились коронавирусом 24 жителя Краснодарского края, 23 — Хабаровского края, по 20 — Ставропольского края и Башкирии. По 18 заразившихся в Ульяновской и Тюменской областях, по 17 — в Астраханской и Новосибирской, 16 — в Пензенской.

По 15 человек заразились в ХМАО, 13 — в Кировской области и Чувашии, по 12 — в Ярославской и Свердловской областях, по 11 — в Липецкой области и Красноярском крае.

Всего в РФ подтверждено 24 490 случаев заражения. Умерли 198 человек, выздоровели — 1986.