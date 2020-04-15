Нижний Новгород, , 10:51 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 15 апреля подтверждено 197 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Поволжье число выявленных случаев заражения выросло до 1 421, сообщает оперативный штаб России.

Так, 47 новых случаев заражения подтверждено в Нижегородской области, по 27 — в Пермском крае и Марий Эл, 20 — в Башкирии, 18 — в Ульяновской области, 16 — в Пензенской области, по 13 — в Чувашии и Кировской области, восемь — в Удмуртии, семь — в Саратовской области, один — в Оренбургской области.

С учетом новых данных, общее число случаев инфицирования, выявленных в Нижегородской области составило 339, в Башкирии — 149, в Марий Эл — 118, в Пермском крае — 114, в Татарии — 107, в Ульяновской области — 104, в Пензенской области — 100, в Чувашии — 78, в Мордовии — 71, в Кировской области — 64, в Саратовской области — 56, в Оренбургской области — 54, в Самарской области — 40, в Удмуртии — 27.

Всего в Поволжье выписаны после выздоровления 122 человека, скончались от хронических заболеваний 16 человек.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 15 апреля выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев выросло на 3 388. Выздоровели и выписаны из больниц 1 986 человек, 198 человек скончались.