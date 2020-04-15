Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В клинике Ростовского государственного медицинского университета могут ввести карантин, если в лечебном учреждении подтвердится случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил донской минздрав 15 апреля.

«У нас нет такой информации [о случае инфицирования]. За разъяснениями просим обратиться к ректору. Если там есть больной, то будет введён карантин», — прокомментировали в ведомстве появившуюся в ряде источников информацию.

ИА REGNUM напоминает, что за распространение ложной информации о коронавирусе грозит административная ответственность. В частности, оштрафовать могут за рассылку недостоверных сведений об инфицировании населения.

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