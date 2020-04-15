Самара, , 11:01 — REGNUM Частные лаборатории получили разрешение проводить тестирования на коронавирус в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 16 апреля в госпитале «Мать и дитя» смогут проводить порядка ста тестов в день, в том числе и в рамках обязательного медицинского страхования. Такое же количество могут выполнять лаборатории больницы РЖД.

Сотрудники «Ситилаб» намерены выполнять свыше 380 тестов в сутки. Отмечается, что у лабораторий «Ситилаб» есть возможность увеличить количество тестов до тысячи.

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, региональный Центр гигиены и эпидемиологии наделен правом подтверждать или опровергать результаты тестов на коронавирус, что очень важно, поскольку уходит необходимость отправки сомнительных тестов в Москву или другие регионы страны. Кроме этого, существенно ускорится диагностика, поскольку результаты анализов будут готовы уже на следующий день после сдачи тестов.

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