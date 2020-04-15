Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 104. Восемь человек, у которых был подтверждён вирус, выздоровели, сообщили ИА REGNUM15 апреля в донском правительстве.

Под медицинским наблюдением остаются 1,5 тыс. человек, из них госпитализирован только один.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 15 апреля, за сутки на Дону выявили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявлено ещё шесть случаев инфицирования коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Ростовчанин с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии