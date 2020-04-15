Ташкент, , 10:46 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые распространяли запрещенные сильнодействующие лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СГБ, злоумышленники наладили продажу веществ в аптеках, продовольственных магазинах, а также пунктах оплаты услуг связи. Во время оперативных мероприятий изъято 4211 пачек сильнодействующих препаратов и 50 тыс. упаковок некачественных лекарств стоимостью 1 млрд сумов ($101 тыс.).

Во время обысков также изъяты кастеты, ножи, пневматические и газовые пистолеты, биты и телескопические дубинки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2019 года в аэропорту Ташкента задержали четырех мужчин, во внутренностях которых были обнаружены наркотические вещества.

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