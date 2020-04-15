Анадырь, , 10:48 — REGNUM На Чукотке подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

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До 15 апреля Чукотский автономный округ был единственным на Дальнем Востоке регионом, где не было официально зарегистрированных заразившихся коронавирусом.

Первый инфицированный на данный момент — житель Билибино, мужчина добровольно сдал тест.

Всего в России за прошедшие сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 65 регионах. Зарегистрировано 28 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Чукотке не подтвердился первоначальный положительный тест на коронавирусную инфекцию у работника рудника «Купол».