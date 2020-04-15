Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Директор грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе 14 апреля на брифинге призвал жителей Грузии не посещать на Пасху кладбища, чтобы не допустить роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает агентство Report.

«Мы все хотим выйти на могилы к родственникам и близким на неделе Страстной седмицы, принести пасхальные яйца или выпить за упокой, <…> но давайте воздержимся от всего этого в этом году», — попросил сограждан Гамкрелидзе.

По его словам, если получится избежать пикового роста числа заболеваний COVID-19 в Грузии в конце апреля и начале мая, то в стране не будет тысяч инфицированных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21:00 15 апреля в Грузии закроют въезд и выезд в четырех самых крупных городах, в том числе в Тбилиси. На утро 15 апреля выявлено 306 случаев заражения коронавирусом в стране. Режим чрезвычайного положения продлен до 10 мая.

Стоит также отметить, что власти Грузии не стали закрывать церкви на Пасху.

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