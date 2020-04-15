Тбилиси, , 10:41 — REGNUM С утра 15 апреля пробки образовались на выезде из Тбилиси, что зафиксировали съемочные группы грузинских телекомпаний. Причиной массового отъезда жителей столицы в регионы стало решение правительства Грузии о закрытии на 10 дней 4 крупных городов страны — Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. Ограничение вступит в силу с 21:00 часов 15 апреля. Въехать в эти города и выехать из них можно будет только по специальным пропускам.

В Тбилиси в последние годы переселились многие уроженцы регионов, которые искали и находили здесь работу и источники существования. Обычно на Пасху «приезжие» покидали столицу и направлялись в родные села, чтобы отметить праздник с родными и близкими, а в понедельник посетить могилы и почтить память усопших.

Так как в связи с распространением коронавируса правительством Грузии введены определенные ограничения и в одном автомобиле водитель может перевозить не более двух пассажиров, многим придется сделать в течение дня два, а то и более рейсов. Этим и объясняют покидающие столицу граждане столь ранний отъезд.

Отметим, что вчера, после того, как премьер-министр объявил о решении закрытия городов, пробки образовались на въездах в Тбилиси.

По данным на 10:00 часов 15 апреля, в Грузии фиксируется 306 случаев заражения коронавирусом.