Москва, , 10:43 — REGNUM Новая группа российских граждан вывезена из США после проработки прежних ошибок. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 15 апреля на своей странице в Facebook.

Она отметила, что самолёт доставит российских граждан из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург. Опыт прежней отправки, состоявшейся неделей ранее, лёг в основу анализа эффективности вывозного алгоритма.

«Работа над ошибками проделана. И поэтому всё получилось», — написала Захарова.

Она уточнила, что рейс «Аэрофлота» SU103 доставит на родину 278 человек, включая 19 детей и 15 младенцев. Сначала самолёт доставит 59 пассажиров в Петербург, затем ещё 219 человек прибудут в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля самолётом «Аэрофлота» в Россию вернулись из США 70 человек.

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