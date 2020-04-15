Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эта цифра стала для региона абсолютным суточным «антирекордом».

Таким образом, всего в регионе насчитывается 298 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб РФ. Случаев смерти от COVID-19 в Ленобласти пока нет.

Всего за последние сутки в России подтверждено 3 388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Также зафиксировано 28 летальных исходов, полностью выздоровели 292 человека.

В Ленинградской области зараженных коронавирусной инфекцией за сутки выявлено 108 человек, таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет почти 300 человек.