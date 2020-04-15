15 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 10:55 — REGNUM В дни, когда вся Россия противостоит коронавирусу, находятся те, кто помогает ему распространяться. И это не только нарушители режима самоизоляции. Они за свою беспечность расплачиваются штрафами. Союзники опасной заразы находятся и в высоких кабинетах.

Люди в масках

Трудно понять логику человека, предложившего и принявшего решение тотального досмотра цифровых пропусков на входах в метро. В том, чем это обернулось, смогли убедиться многие москвичи. Или на собственном опыте, или полистав социальные сети. У многих станций подземки столпились люди, нарушая все режимы социального дистанцирования. Кто-то не понимал, что происходит, а после выстраивался в очередь.

Как видно из многочисленных фото и видео, люди стоят друг к другу вплотную. Совсем рядом, касаясь одеждой, руками. Дышат. Многие — без всяких средств защиты. Ведь маски и респираторы в Москве — по-прежнему дефицит.

Надо понимать, что люди, которые идут в метро, направляются туда по двум причинам — либо за медпомощью, либо на работу. Это не бездельники, не праздношатающиеся. И одно глупое решение власти загнало их в ловушку, подвергнув повышенной опасности. Созданы условия, благоприятные для распространения вируса.

Вчера «Группу ГАЗ» оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за очередей на проходных. Но сколько людей в них стояло? В Москве цифровые пропуска получили 3,2 млн человек. Даже если вычесть 900 тысяч аннулированных пропусков и автовладельцев, создана беспрецедентная ситуация. В разгар распространения коронавируса, когда число заражённых вычислить почти невозможно, население массово сгоняют в толпу.

Особенно удручает, что эту ситуацию было легко предусмотреть. Но о планах тотального досмотра граждан никто не оповестил. Никто не предупредил, что проверка будет вестись в вестибюлях, попасть в которые можно по тесным подземным коридорам с ограниченным пространством. Людей не предупредили на улице, не разметили подступы. Всё, над чем должны были подумать власти, сделано не было.

Такое решение не мог принять какой-то один человек, полицейский начальник или клерк из оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации распространения коронавируса в Москве. И когда утром стало известно об очередях в метро, никто не отменил проверку в спешном порядке, не вступил с заявлениями, объяснениями и комментариями.

У этого преступного просчёта есть виновники.