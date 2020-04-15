Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге подтверждены 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в Петербурге увеличилось на один случай и достигло пяти человек. Об этом сообщили 15 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С учетом новой суточной цифры общее число фактов заражения в Петербурге составило 929 случаев. В течение двух предыдущих суток фиксировалось по 121 случаю заражения.

За сутки в РФ умерли 28 человек с коронавирусной инфекцией, один из них — в Петербурге.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Произошло 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

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