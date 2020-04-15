Берлин, , 10:30 — REGNUM Игра Hunt: Showdown получила масштабное обновление, добавляющее много нового контента. Об этом 14 апреля сообщалось на странице проекта в Steam.

По словам разработчиков, в Hunt: Showdown появились новые противники и виды снаряжения. Помимо этого в игру добавили новое время суток — закат.

Напомним, Hunt: Showdown — это многопользовательский шутер, в котором игроки охотятся на различных чудовищ. Помимо победы над монстром, геймерам нужно также устранить всех конкурентов или суметь сбежать с наградой.

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