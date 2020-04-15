Москва, , 10:29 — REGNUM США проявили эгоизм в борьбе с пандемией коронавируса, отказавшись финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом 15 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что отказ США от взносов в ВОЗ — это тревожный признак. «Это проявление весьма эгоистичного подхода американских властей к происходящему в мире в связи с пандемией», — сказал Рябков.

Замминистра добавил, что решение США заслуживает осуждения и порицания. Москва призывает Вашингтон отказаться от дальнейших атак в отношении ВОЗ, подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказался от уплаты взносов в ВОЗ. По его данным, США ежегодно вносили в бюджет организации $400−500 млн.