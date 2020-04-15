Тбилиси, , 10:27 — REGNUM Грузия увеличит число лабораторий, в которых проводится PCR-тестирование на коронавирус, с 5 до 15. Об этом в своем видеообращении в соцсети Facebook заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе. По его словам, такое поручение дал центру премьер-министр Георгий Гахария.

По информации Амирана Гамкрелидзе, расширение сети лабораторий позволит на первом этапе ежедневно тестировать 800−1000 граждан, затем постепенно увеличить их число до 1200−1500. Соответственно, потребуется необходимый запас тестов. Но у центра, как заявляет Гамкрелидзе, уже есть предложения по пополнению этого запаса.

«В тестировании тех, кому это положено по алгоритму, мы до сих пор не отказывали ни в одном случае. Но когда речь идет о расширенном тестировании, нам понадобится больше лабораторных мощностей для PCR-тестирования. Что касается быстрых тестов, их делают сами клиники», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

По данным на 10:00 часов 15 апреля, в Грузии фиксируется 306 случаев заражения коронавирусом, в том числе 69 выздоровевших и трое погибших. Еще трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за рубежа.