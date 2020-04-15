Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Популярная стримерша Бриана Уайт не смогла сдержать слёзы, услышав свой голос в игре Final Fantasy VII Remake. Ролик с реакцией девушки был опубликован на её странице в Twitter 14 апреля.

https://twitter.com/TheStrangeRebel/status/1249894432976957440

В Final Fantasy VII Remake Бриана озвучила Айрис Генсборо. Как отмечает сама стримерша, она не была готова к тому, чтобы услышать свой голос в финальной версии игры.

Напомним, релиз Final Fantasy VII Remake состоялся 10 апреля 2020 года. Игра была тепло принята геймерами и критиками.

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