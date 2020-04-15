Петрозаводск, , 10:23 — REGNUM Власти Республики Карелия выделят из бюджета региона дополнительные средства на выплаты медицинским работникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения. Об этом 15 апреля заявил на своей личной странице глава региона Артур Парфенчиков.

Согласно распоряжению, республиканские выплаты составят врачам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, — 25 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 20 тысяч рублей, младшему — 15 тысяч рублей, прочим работникам — семь тысяч рублей.

Кроме того, доплату будут получать и те, кто работает на скорой помощи: врачи скорой помощи — 20 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 15 тысяч рублей, фельдшеры по приему вызовов — 10 тысяч рублей, младший медперсонал и водители скорой помощи — семь тысяч рублей.

Для тех, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, региональная доплата составит: врачам — 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу, ведущему самостоятельный прием, — 13 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 10 тысяч рублей, младшему медперсоналу и прочим категориям работников — пять тысяч рублей.

«Выплаты будут ежемесячные до отмены режима повышенной готовности», — уточнил Парфенчиков.

Всего на региональные доплаты планируем направить 218 млн 605 тысяч рублей из бюджета республики.

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