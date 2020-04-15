Южно-Сахалинск, 15 апреля 2020, 10:23 — REGNUM Школьники Сахалинской области, у которых нет техники для дистанционного обучения, получат в течение месяца планшеты.
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Об этом сказал 15 апреля в ходе рабочей поездки в Корсаков губернатор Валерий Лимаренко.
Заявки на обеспечение планшетами получены от 1836 учеников.
«Островное министерство цифрового развития согласовало покупку планшетов за 14 тыс. рублей, спонсоры для этой покупки есть», — пишет ИА Sakh.com.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предприниматели дарят телефоны, ноутбуки ученикам из отдалённых районов.
Роспотребнадзор призвал родителей в период карантина из-за коронавируса ограничить использование гаджетов детьми.