Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM Жителям Ростова-на-Дону стали поступать сообщения о якобы существующей угрозе распространения коронавируса через систему вентиляции. Информация оказалась фейком — газовые службы новость опровергли, передаёт ИА REGNUM.

«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» обращает внимание, что заклеивать вентиляционные каналы категорически запрещено. В жилом помещении прекратится циркуляция и приток воздуха, начнет накапливаться угарный газ, что может привести к отравлению», — уточнили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что за распространение фейка о коронавирусе грозит административная ответственность. В начале апреля правоохранительные органы сообщили о жительнице Зимовниковского района Ростовской области, распространявшей недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Ей грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты склоняются к тому, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём и через поверхности. Однако до сих пор процесс инфицирования полностью не изучен.

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