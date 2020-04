Ванкувер, Канада, , 10:17 — REGNUM Авторы ритм-игры Crypt of the NecroDancer выпустили в «ранний доступ» Epic Games Store свой новый проект под названием Industries of Titan. Дебютный трейлер игры был опубликован на YouTube-канале магазина 14 апреля.

Industries of Titan — это градостроительный симулятор, события которого разворачиваются на Титане (спутнике Сатурна). Геймерам предстоит создать процветающую колонию и победить всех конкурентов.

Игра уже доступна в онлайн-магазине Epic Games Store. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

