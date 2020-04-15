Новосибирск, , 10:16 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области проанализировала динамику преступности за три месяца 2020 года. Выяснилось, что в первом квартале текущего года количество зарегистрированных на территории региона преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2019 года возросло на 6,8% — до 12 240.

В частности, увеличилось количество краж (на 12,5%) и мошенничеств (на 37,4%) — они составляют 60% от общего числа зарегистрированных преступлений. В то же время сократилось число разбойных нападений (на 10%), изнасилований (на 10%), угонов (на 7%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 25%).Чаще, чем в 2019 году, преступления совершались несовершеннолетними — на 16% и ранее судимыми лицами — на 4%.