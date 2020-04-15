Уфа, , 10:20 — REGNUM Центр глазной и пластической хирургии «Аллоплант» в Уфе перепрофилирован в обсерватор по коронавирусу. Об этом 14 апреля сообщил журналистам генеральный директор учреждения Радик Кадыров.

По его словам, в этот центр будут размещать граждан, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.

Отмечается, что все пациенты этого центра уже выписаны. Все плановые операции в нем отменены, а прием пациентов отменен предварительно до июля текущего года.

Сообщается, что в центре готовятся 40 изолированных друг от друга двухместных палат на 80 коек. Кроме этого подготовлены две бригады добровольцев-медиков по 12 человек. В них входят медицинские сестры, доктора, санитарки. Для них созданы все условия для работы. Они будут жить в клинике в течение 14 дней. Они будут проживать в центре в течение двух недель.

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