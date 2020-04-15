Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 3844 человека, при этом на карантине продолжают находиться более 4,5 тысячи человек, из них 37 человек — в обсерваторе, 1093 — на самоизоляции, 3408 — контактные лица. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга.

В городской службе экстренных вызовов 112 за сутки зарегистрировано 786 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщил 41 человек.

«В Городскую службу скорой помощи направлено 80 обращений, в полицию — 167. Остальные звонки были справочного характера», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, от петербуржцев поступило 472 обращения на оказание помощи волонтерами. С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 2957 петербургских волонтеров, из них 1864 человека уже прошли аккредитацию и обучение, выполнено 7896 заявок.

«По вопросам коронавируса по телефону 245−32−20 за сутки поступило 687 звонков. Всего с начала работы на горячую линию было 10 324 обращения», — также говорится в сообщении.

В свою очередь в школах и учреждениях среднего профессионального образования выдано 308 108 продуктовых наборов. Всего запланировано к выдаче более 550 тысяч наборов. На сегодняшний день, продуктовых наборов для дошкольников выдано 116 073 штук. Всего планируется выдать более 520 тысяч наборов.

«Выдача организована в 1128 детских садах в плановом порядке», — уточняет оперштаб.

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