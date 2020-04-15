Махачкала, , 10:20 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Дагестана, обвиняемого в мошенничестве при получении субсидии на покупку жилья. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, обвиняемый обманом получил более 2,2 млн рублей на приобретение жилья в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002−2010 годы. Перед этим он предоставил в министерство строительства и ЖКХ Дагестана ложные сведения, якобы дающие ему право на получение этой субсидии.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд города Махачкалы. Кроме того, минстрой Дагестана заявил иск о возмещении причиненного ущерба.

Читайте также: В Дагестане отдадут под суд «постаревших» ради пенсии мошенниц