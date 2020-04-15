Андон, , 10:17 — REGNUM В армии Южной Кореи зафиксировали еще один случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, повторный случай был выявлен 15 апреля у представителя сухопутных войск из Андона провинции Кёнсан-Пукто.

Известно, что число случаев повторного заражения увеличилось до трех.

Напомним, что в южнокорейской армии было выявлено тридцать девять случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай пришелся на представителей сухопутных войск, один — представителя военно-морских сил, четырнадцать — представителей военно-воздушных сил, два — морских пехотинцев и один — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 591.

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