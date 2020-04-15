Москва, , 10:09 — REGNUM Российские специалисты провели более 1,5 млн тестов на коронавирус нового типа в рамках мер по недопущению распространения инфекции COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном 15 апреля.

Уточняется, что по состоянию на 14 апреля в лабораториях выполнено 1 млн 517 тыс. 992 исследования на наличие SARS-CoV-2 в биологических материалах. Анализы взяты в том числе у людей, прибывших из других стран.

Для исследований используются тест-системы, разработанные новосибирским научным центром «Вектор». Кроме того, осуществляется оперативный мониторинг заболеваемости внебольничными пневмониями. Превышения среднемноголетних показателей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, люди, прибывающие в Россию из других стран, передаются под медицинский контроль. С начала года под наблюдением были 513 тыс. человек, сейчас из около 130 тыс.

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