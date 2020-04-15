Тбилиси, , 10:04 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса, и на 10:00 часов 15 апреля общее число инфицированных составляет 306 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

Самый большой прирост заболеваемости был зафиксирован 14 апреля, когда были лабораторно подтверждены 30 новых случаев коронавируса.

В графе выздоровевших числится 69 человек, в графе летальных исходов — 3 погибших. В режиме карантина находятся 4990 человек, в стационары помещены 462 пациента. Еще трое граждан Грузии фиксируются как доставленные на лечение из-за рубежа.

Решением правительства Грузии, с 21:00 часов 15 апреля на 10 дней будут закрыты все въезды в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави и выезды из этих городов. Кроме того, режим чрезвычайного положения будет продлен с 21 апреля до 10 мая.